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9 минут назад

В Петербурге спустили на воду новый корабль противоминной обороны

Российская Газета

Торжественная церемония спуска на воду корабля, получившего имя прославленного контр-адмирала Льва Чернавина, прошла на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

В Петербурге спустили на воду новый корабль противоминной обороны
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Это уже восьмой минный тральщик нового поколения, построенный по проекту 12700 "Александрит". "Лев Чернавин" был заложен 24 июля 2020 года и по разработке Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз". Тральщики могут обнаруживать мины как в воде морских акваторий, так и в грунте. Они оснащены разными видами тралов, а также телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами.

По информации пресс-центра судостроительного завода, корабли этого проекта имеют самый большой в мире корпус из легкого и прочного монолитного стеклопластика и по массе значительно меньше, чем металлические. Однако при этом обладают существенно большой прочностью. Кораблям, выполненным из композитных материалов, не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен.

Почетное право разбить о борт тральщика бутылку шампанского было предоставлено вдове контр-адмирала Галине Чернавиной.

Сейчас "Лев Чернавин" стоит у причала завода. Позже на нем продолжатся достроечные работы и швартовые испытания. Передача корабля ВМФ РФ ожидается в конце 2023 г.

Биография Льва Давидовича Чернавина тесно связана с Ленинградом - Санкт Петербургом. В 1942 году, в возрасте 14 лет, он стал юнгой Балтийского флота, а после войны закончил Ленинградское военно-морское подготовительное училище. В течение многих лет командовал подводными лодками и соединениями подводных лодок Северного флота. В 1979 году он был назначен начальником факультета командиров кораблей Высших ордена Ленина специальных классов офицерского состава ВМФ.

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