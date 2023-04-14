В Петербурге спустили на воду новый корабль противоминной обороны

Торжественная церемония спуска на воду корабля, получившего имя прославленного контр-адмирала Льва Чернавина, прошла на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

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Это уже восьмой минный тральщик нового поколения, построенный по проекту 12700 "Александрит". "Лев Чернавин" был заложен 24 июля 2020 года и по разработке Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз". Тральщики могут обнаруживать мины как в воде морских акваторий, так и в грунте. Они оснащены разными видами тралов, а также телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами.

По информации пресс-центра судостроительного завода, корабли этого проекта имеют самый большой в мире корпус из легкого и прочного монолитного стеклопластика и по массе значительно меньше, чем металлические. Однако при этом обладают существенно большой прочностью. Кораблям, выполненным из композитных материалов, не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен.

Почетное право разбить о борт тральщика бутылку шампанского было предоставлено вдове контр-адмирала Галине Чернавиной.

Сейчас "Лев Чернавин" стоит у причала завода. Позже на нем продолжатся достроечные работы и швартовые испытания. Передача корабля ВМФ РФ ожидается в конце 2023 г.