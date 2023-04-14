Times: самолеты НАТО провели у границ РФ не менее шести разведполетов

Россия зафиксировала не менее шести разведывательных полетов стран НАТО у своих границ. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на опубликованные в Сети документы Пентагона.

Издание сообщило об инциденте 29 сентября 2022 года с участием российского истребителя Су-27. Рядом находился самолет НАТО RC-135 Rivet Joint.

Инцидент произошел над Черным морем. По данным Times, в тот день удалось предотвратить масштабный военный кризис.

«Российские истребители реагировали по меньшей мере на шесть разведывательных полетов союзников по НАТО», - утверждает газета.