Появились первые кадры советского танка Т-55 в зоне СВО

В ТГ-канале "Военный осведомитель" опубликовали первую фотографию советского танка Т-55 на вооружении ВС России в зоне СВО.

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Судя по всему, танки, находящиеся со времен СССР в большом количестве на хранении, расконсервировали и отправили на фронт. Не известно, проводилась ли какая-то модернизация этих боевых машин.

Т-55 смело можно отнести к числу легенд отечественного танкостроения. Работы над "Объектом 155" на базе Т-54 начались в 1957 году , а в 1958-м он уже был принят на вооружение Советской армией.

ТГ-канал "Военный осведомитель"

Т-55 стал первым в мире серийным танком, оборудованным автоматической системой противоатомной защиты (ПАЗ). То есть, он мог вести боевые действия в условиях применения ядерного оружия.

Посчастливилось ему и получить первому из советских танков комплекс активной защиты (КАЗ "Дрозд").