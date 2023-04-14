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Появились первые кадры советского танка Т-55 в зоне СВО

В ТГ-канале "Военный осведомитель" опубликовали первую фотографию советского танка Т-55 на вооружении ВС России в зоне СВО.

Появились первые кадры советского танка Т-55 в зоне СВО
© Российская Газета

Судя по всему, танки, находящиеся со времен СССР в большом количестве на хранении, расконсервировали и отправили на фронт. Не известно, проводилась ли какая-то модернизация этих боевых машин.

Т-55 смело можно отнести к числу легенд отечественного танкостроения. Работы над "Объектом 155" на базе Т-54 начались в 1957 году , а в 1958-м он уже был принят на вооружение Советской армией.

ТГ-канал "Военный осведомитель"

Т-55 стал первым в мире серийным танком, оборудованным автоматической системой противоатомной защиты (ПАЗ). То есть, он мог вести боевые действия в условиях применения ядерного оружия.

Посчастливилось ему и получить первому из советских танков комплекс активной защиты (КАЗ "Дрозд").

Т-55 в различных модификациях экспортировался по всему миру и по сей день состоит на вооружении множества стран. Пожалуй, нет войны и конфликта, в котором не поучаствовал танк начиная с 1960-х годов. Среди них, Берлинский кризис, Шестидневная война, Вьетнамская война, Афганская война, война в Персидском заливе. И вот Т-55 вновь рвется в бой.

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