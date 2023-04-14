Российские военные нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье

Российские военные нанесли удар по объекту критической энергетической инфраструктуры в городе Запорожье, рассказал РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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По его информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали из Запорожья базу и размещали на городских предприятиях свою военную технику и вооружение, а жилые дома - для прикрытия.

"Минувшей ночью по позициям боевиков был нанесен точечный удар. В городе прозвучало несколько взрывов. Поражен объект критической энергетической инфраструктуры города", - сообщил Рогов.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Мелитополе задержали троих украинских диверсантов, причастных к терактам в регионе.