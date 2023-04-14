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В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию

Власти Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию для борьбы с террористами. Об этом сообщает Asharq News.

В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию
© Reuters

Такое решение было принято в ходе заседания кабинета министров. Президент республики Ибрагим Траоре объяснил, что мобилизация необходима, чтобы «предоставить государству все необходимые средства» для противодействия экстремистским нападениям в стране.

В январе правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране. Военным дали один месяц на то, чтобы покинуть территорию западноафриканского государства.

В конце сентября 2022 года в Буркина-Фасо группа военных во главе с капитаном Траоре свергла руководителя правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, обвинив его в неспособности справиться с экстремистскими исламистскими группировками. После этого в стране было приостановлено действие конституции и объявлено о роспуске парламента.

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