Премьер Украины анонсировал контрнаступление "в ближайшее время"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал контрнаступление «в ближайшее время», сообщает «Страна.ua».

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Комментируя сообщения о том, что США сомневаются в успехе будущего контрнаступления, он выразил уверенность в его успешном исходе.

Издание Politico писало, что Украина не делится всеми планами по контрнаступлению с Пентагоном.

Офицер одного из украинских подразделений, что утечка информации вызвала гнев в Киеве — особенно офис президента Украины и генштаб ВСУ разочарованы тем, с каким пессимизмом оценивается вероятность успеха наступления ВСУ.