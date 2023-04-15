Премьер Украины анонсировал контрнаступление "в ближайшее время"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал контрнаступление «в ближайшее время», сообщает «Страна.ua».
Комментируя сообщения о том, что США сомневаются в успехе будущего контрнаступления, он выразил уверенность в его успешном исходе.
Издание Politico писало, что Украина не делится всеми планами по контрнаступлению с Пентагоном.
Офицер одного из украинских подразделений, что утечка информации вызвала гнев в Киеве — особенно офис президента Украины и генштаб ВСУ разочарованы тем, с каким пессимизмом оценивается вероятность успеха наступления ВСУ.
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что Киеву необходимо показать успех в контрнаступлении, иначе возникнут вопросы. Также он признал, что налогоплательщики стран, снабжающих Украину финансами и вооружением, ждут от нее результатов — на Западе задаются вопросом, стоит ли продолжать поддерживать Киев.