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48 минут назад

Премьер Украины Шмыгаль анонсировал контрнаступление "в ближайшее время"

Газета.Ruиещё 9

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал контрнаступление «в ближайшее время», сообщает «Страна.ua».

Премьер Украины анонсировал контрнаступление "в ближайшее время"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Комментируя сообщения о том, что США сомневаются в успехе будущего контрнаступления, он выразил уверенность в его успешном исходе.

Издание Politico писало, что Украина не делится всеми планами по контрнаступлению с Пентагоном.

Офицер одного из украинских подразделений, что утечка информации вызвала гнев в Киеве — особенно офис президента Украины и генштаб ВСУ разочарованы тем, с каким пессимизмом оценивается вероятность успеха наступления ВСУ.

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Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что Киеву необходимо показать успех в контрнаступлении, иначе возникнут вопросы. Также он признал, что налогоплательщики стран, снабжающих Украину финансами и вооружением, ждут от нее результатов — на Западе задаются вопросом, стоит ли продолжать поддерживать Киев.

Армия,Денис Шмыгаль,Генштаб,Пентагон,
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