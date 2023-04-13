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Евросоюз включил ЧВК "Вагнер" в черный список

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Евросоюз включил частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" в черный список. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС".

Евросоюз включил ЧВК "Вагнер" в черный список
© РИА Новости

Еще одним новым юридическим лицом в черном списке ЕС стало российское агентство международной информации "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН).

"Совет считает, что к перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица", – следует из документа.

В апреле 2022 года Евросоюз включил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в черный список по Украине. Вместе с Пригожиным в списке оказался Сергей Курченко.

Пригожин рассказал о переброске в Артемовск свежих резервов ВСУ

Из заявления ЕС следовало, что причиной включения предпринимателей в черный список стала "их роль в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получение доходов от решений России, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией Восточной Украины".

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