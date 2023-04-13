СМИ: Германия разрешит Польше передать Украине МиГ-29 из запасов ГДР
Власти Германии разрешат Польше передать Украине истребители МиГ-29 из запасов бывшей ГДР. Издание уточнило, что, по словам министра. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, который сейчас находится в Мали, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.
Писториус заявил, что решение может быть принято уже сегодня.
Ранее 13 апреля стало известно об официальной просьбе польских властей к Германии одобрить поставки Украине истребителей МиГ-29. Речь идет о 23 истребителях, которые Берлин продал Варшаве 2002 году. По данным представителей Польши, сейчас в республике остается «примерно дюжина» таких самолетов.