Германия разрешит Польше передать Украине МиГ-29 из запасов ГДР

Власти Германии разрешат Польше передать Украине истребители МиГ-29 из запасов бывшей ГДР. Издание уточнило, что, по словам министра. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, который сейчас находится в Мали, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.

Писториус заявил, что решение может быть принято уже сегодня.