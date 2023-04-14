Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит некторые ограничения для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. Закон опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

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Согласно закону, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на "соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе". Кроме того, оповещение о повестке будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг. Если повестка не вручена в письменной или электронной форме, она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

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Также вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита. При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные меры - ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке.

Кроме того, граждане, подлежащие призыву на военную службу, не смогут выехать из России со дня получения ими повестки и до явки в военкомат.

Гражданин, подлежащий призыву и не получивший повестку, обязан в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва лично явиться в военкомат.

Реестр воинского учета

Закон предусматривает создание единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет или уже состоящих на нем, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят: личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Реестр не будет содержать сведения, составляющие государственную тайну или охраняемую законом тайну.

Оператором реестра выступит Минобороны РФ, а его создателем - Минцифры. Сам реестр будет формироваться военными комиссариатами в порядке, который установит правительство. Наполнение реестра будет идти в автоматическом режиме, сведения будут поступать из государственного информационного ресурса, а также от органов власти.

Кроме этого, на основании реестра воинского учета будет создан реестр врученных повесток. В него будут включаться копии повесток с указанием военкомата, даты отправки и вручения повестки, сведения об адресате, включая паспортные данные и место жительства. Граждане, состоящие на воинском учете, смогут получить доступ к реестру через личный кабинет в реестре повесток, на портале госуслуг, а также лично обратившись в МФЦ.

Сведения для ведения воинского учета

МВД, ФНС, ЦИК, федеральные суды, Социальный фонд России, медицинские организации, образовательные и научные организации, Минпросвещения, органы государственной власти субъектов РФ должны будут предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных. Такие обязанности возлагаются также на работодателей и вузы.

В свою очередь руководители организаций и госорганов будут обязаны оповещать своих сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет в случае необходимости, а также направлять в военкоматы сведения о гражданах, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на нем. Расширяется перечень обязательных данных для воинского учета. В частности, в него будут включаться сведения о водительском удостоверении, а также ИНН, номер телефона и страховой номер индивидуального лицевого счета.

Постановка на воинский учет

Как говорится в тексте закона, первоначальная постановка на воинский учет может осуществляться без личной явки гражданина в военкомат - на основании данных государственных информационных систем и военкоматов. При этом исключения составят сведения о гражданах, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе Службы внешней разведки РФ и в запасе Федеральной службы безопасности РФ.