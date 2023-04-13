Пригожин опроверг участие ЧВК "Вагнер" в казни украинского пленного

"Во вторник, 12 апреля, основатель проекта Gulgau.net Владимир Осечкин заявил, что на видеозаписи убийства украинского военнопленного опознали бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, об этом ему сообщил бывший наемник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев", — гласит сообщение.