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Пригожин опроверг участие бойцов ЧВК "Вагнер" в казни украинского пленного

В пресс-службу Евгения Пригожина поступил вопрос относительно участия бойцов ЧВК "Вагнер" в казни украинского военнопленного, видео которого было выложено недавно в Сеть.

Пригожин опроверг участие ЧВК "Вагнер" в казни украинского пленного
© соцсети

По сообщению издания "Бумага", некоторые лица подтвердили наличие бойцов группы "вагнера" в ролике.

"Во вторник, 12 апреля, основатель проекта Gulgau.net Владимир Осечкин заявил, что на видеозаписи убийства украинского военнопленного опознали бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, об этом ему сообщил бывший наемник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев", — гласит сообщение.

Евгений Викторович крайне резко отреагировал на данные заявления, сообщив, что указанные персонажи не могут ничего знать.

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