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25 минут назад

Латвия направила военных на Украину для выполнения "вспомогательных функций"

ТАСС

Латвия направила своих военнослужащих на территорию Украины для выполнения "вспомогательных функций". Об этом сообщил в среду новостной портал Delfi со ссылкой на Минобороны прибалтийской республики.

Латвия направила своих военных на Украину
Фото: Министерство обороны ЛатвииМинистерство обороны Латвии

По сообщению портала, латвийские военные были отправлены на Украину "для выполнения определенных вспомогательных функций, включая охрану посольства Латвии и охрану грузов".

Утверждается, что "в боевых действиях они не участвуют".

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Как сообщали американские СМИ, Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и в Telegram-каналах. Также в материалах содержались сведения о присутствии бойцов из стран НАТО, в том числе из Латвии, на Украине, работе инструкторов.

Как заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва и без утечек американских документов знала о вовлеченности стран НАТО в происходящее на Украине.

Армия,Дмитрий Песков,НАТО,Министерство юстиции США,Пентагон,
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