Латвия направила своих военных на Украину

Латвия направила своих военнослужащих на территорию Украины для выполнения "вспомогательных функций". Об этом сообщил в среду новостной портал Delfi со ссылкой на Минобороны прибалтийской республики.

Фото: Министерство обороны Латвии Министерство обороны Латвии

По сообщению портала, латвийские военные были отправлены на Украину "для выполнения определенных вспомогательных функций, включая охрану посольства Латвии и охрану грузов".

Утверждается, что "в боевых действиях они не участвуют".

Как сообщали американские СМИ, Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и в Telegram-каналах. Также в материалах содержались сведения о присутствии бойцов из стран НАТО, в том числе из Латвии, на Украине, работе инструкторов.