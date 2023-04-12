Латвия направила своих военных на Украину

Латвия направила своих военнослужащих на территорию Украины для выполнения "вспомогательных функций". Об этом сообщил в среду новостной портал Delfi со ссылкой на Минобороны прибалтийской республики.
По сообщению портала, латвийские военные были отправлены на Украину "для выполнения определенных вспомогательных функций, включая охрану посольства Латвии и охрану грузов".
Утверждается, что "в боевых действиях они не участвуют".
Как сообщали американские СМИ, Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и в Telegram-каналах. Также в материалах содержались сведения о присутствии бойцов из стран НАТО, в том числе из Латвии, на Украине, работе инструкторов.
Как заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва и без утечек американских документов знала о вовлеченности стран НАТО в происходящее на Украине.