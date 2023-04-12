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В Минцифры заявили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва

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Реестр военнообязанных в России в полном объёме запустят не раньше начала осеннего призыва на срочную службу, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — цитирует его РИА Новости.

Госдума на пленарном заседании во вторник, 11 апреля, приняла во втором чтении проект о поправке, которая предполагает создание единого реестра военнообязанных.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.

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