МИД РФ предупредило об угрозах из-за поставок Украине ПЗРК

В Министерстве иностранных дел России заявили, что западным странам следует поставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире и Европе на фоне попадающих в Киев переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) и противотанковых управляемых ракет (ПТРК).

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Об этом сообщает РИА Новости. "Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов", - пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Министерстве указали, что Евросоюз передал Киеву вооружения и боевой техники более чем на €12 млрд, а до конца 2023 года в ЕС договорились направить на Украину еще 1 млн артиллерийских снарядов. "Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой", - говорится в сообщении.