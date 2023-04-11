Какие данные будут передаваться в военкоматы для электронного реестра воинского учета
Госдума РФ во вторник, 11 апреля, приняла в третьем чтении законопроект об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.
Согласно принятым поправкам, органам государственной власти, высшим учебным заведениям, медицинским учреждениям, работодателям вменяется в обязанность передавать в военкоматы следующие данные о гражданах:
- ФИО, дата рождения, половая принадлежность;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ);
- СНИЛС и ИНН;
- место жительства или пребывания;
- наличие гражданства другого государства или ВНЖ;
- данные о постановке или снятии с воинского учета;
- информация о трудоустройстве и месте работы;
- данные об образовании (в том числе номера дипломов);
- данные о здоровье (из медучреждений).
Уточняется, что эти изменения необходимы для того, чтобы избежать множества ошибок при призыве граждан на военную службу.