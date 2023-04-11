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Какие данные будут передаваться в военкоматы для электронного реестра воинского учета

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Госдума РФ во вторник, 11 апреля, приняла в третьем чтении законопроект об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.

Какие данные будут передаваться в военкоматы для электронного реестра воинского учета
© РИА Новости

Согласно принятым поправкам, органам государственной власти, высшим учебным заведениям, медицинским учреждениям, работодателям вменяется в обязанность передавать в военкоматы следующие данные о гражданах:

  • ФИО, дата рождения, половая принадлежность;
  • сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ);
  • СНИЛС и ИНН;
  • место жительства или пребывания;
  • наличие гражданства другого государства или ВНЖ;
  • данные о постановке или снятии с воинского учета;
  • информация о трудоустройстве и месте работы;
  • данные об образовании (в том числе номера дипломов);
  • данные о здоровье (из медучреждений).

Уточняется, что эти изменения необходимы для того, чтобы избежать множества ошибок при призыве граждан на военную службу.

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