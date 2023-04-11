Какие данные будут передаваться в военкоматы для электронного реестра воинского учета

Госдума РФ во вторник, 11 апреля, приняла в третьем чтении законопроект об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.

Согласно принятым поправкам, органам государственной власти, высшим учебным заведениям, медицинским учреждениям, работодателям вменяется в обязанность передавать в военкоматы следующие данные о гражданах:

ФИО, дата рождения, половая принадлежность;

сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ);

СНИЛС и ИНН;

место жительства или пребывания;

наличие гражданства другого государства или ВНЖ;

данные о постановке или снятии с воинского учета;

информация о трудоустройстве и месте работы;

данные об образовании (в том числе номера дипломов);

данные о здоровье (из медучреждений).