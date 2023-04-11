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МО России: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Тульской области

В Министерстве обороны России сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Тульской области
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«Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения предприятий «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н.Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», — отмечается в релизе Минобороны.

В министерстве указали, что руководство предприятий доложило министру обороны РФ о реализуемых программах расширения производственных мощностей с целью обеспечения российской армии современными средствами поражения по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Кроме того, Шойгу показали цеха, где производятся реактивные снаряды для РСЗО и автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу в ходе посещения Арзамасского машиностроительного завода поручил проработать производство специальной бронетехники для размещения на ее основе модулей связи, медицины и бытового назначения.

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