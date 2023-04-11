В зоне СВО погиб сын экс-министра спорта Крыма

Сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Крыма и экс-министр спорта региона Георгия Шестака, Денис Шестак, погиб в зоне спецоперации. Об этом пишет РБК.

Представители Федерации спортивной борьбы сообщили, что Денис Шестак, который ранее работал тренером по греко-римской борьбе в Бахчисарае, принимал участие в спецоперации на территории Украины. Он погиб 7 апреля.

Шестак был мастером спорта, в свое время он стал серебряным призером чемпионата Украины по этому виду спорта. В октябре 2022 года он был призван на службу в зону боевых действий.