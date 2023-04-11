Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск

Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за центральные кварталы Артемовска (украинское название города — Бахмут). О ходе боевых действий в городе отчитались в Минобороны России.
Там уточнили, что действия штурмовых отрядов на флангах поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), отметив, что вагнеровцы занимаются вытеснением противника к западным окраинам Артемовска.
Взять под контроль населенный пункт штурмовикам помогают подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск. Этому также содействует оперативно-тактическая авиация — она оказывает авиационную и огневую поддержку наступательных действий.