Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск

Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за центральные кварталы Артемовска (украинское название города — Бахмут). О ходе боевых действий в городе отчитались в Минобороны России.

Там уточнили, что действия штурмовых отрядов на флангах поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), отметив, что вагнеровцы занимаются вытеснением противника к западным окраинам Артемовска.