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Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск

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Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за центральные кварталы Артемовска (украинское название города — Бахмут). О ходе боевых действий в городе отчитались в Минобороны России.

Там уточнили, что действия штурмовых отрядов на флангах поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), отметив, что вагнеровцы занимаются вытеснением противника к западным окраинам Артемовска.

Зеленский: оборона Артемовска будет усилена

Взять под контроль населенный пункт штурмовикам помогают подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск. Этому также содействует оперативно-тактическая авиация — она оказывает авиационную и огневую поддержку наступательных действий.

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