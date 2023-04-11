Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале госуслуг. Об этом во вторник заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов .

"[Электронная] повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" .

Ранее Картаполов сообщил журналистам, что поправками, которые Госдума рассмотрит во вторник, предусмотрена возможность дублировать повестки в электронном виде. При этом военнообязанный может получить их либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах. Все повестки - и в электронном виде, и в бумажном - будут иметь одинаковую юридическую силу.