На Филиппинах начались крупнейшие маневры с участием военных США

Крупнейшие ежегодные маневры Филиппин и Соединенных Штатов с участием 17,6 тыс. военнослужащих начались во вторник в республике. В этом году учения Balikatan 2023, нацеленные на развитие оперативной совместимости, продлятся до 28 апреля.

На церемонии открытия маневров в Кесон-Сити, трансляция которой велась на канале медиагруппы ABC - CBN на YouTube, временная поверенная в делах посольства США на Филиппинах Хизер Вариава подчеркнула, что нынешние учения будут самыми масштабными за всю их историю.

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"Это свидетельствует о росте нашего альянса и о том, как он продолжает развиваться для достижения наших общих целей", - отметила она.

По ее словам, начало маневров в республике и встреча официальных лиц США и Филиппин в Вашингтоне, которые происходят в один день, говорят о силе и важности взаимоотношений двух стран. Вариава имела в виду встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина с главой МИД Филиппин Энрике Манало и министром национальной обороны республики Карлито Гальвесом-младшим.

В 38-х маневрах принимают участие более 17,6 тыс. военнослужащих, среди которых 12,2 тыс. американских и 5,4 тыс. филиппинских. Кроме того, в нынешних учениях участвуют 111 военных из Австралии. В качестве наблюдателей выступают представители 12 стран.

Более двух недель военные будут отрабатывать обеспечение безопасности на море, десантные операции, боевую стрельбу. Кроме того, запланированы городские и авиационные операции, а также упражнения, связанные с киберзащитой, борьбой с терроризмом, гуманитарной помощью и ликвидацией последствий стихийных бедствий. Полевые учения будут проводиться в разных частях Филиппин для проверки возможностей союзников в общевойсковой боевой стрельбе, обмене информацией и разведданными, связи между подразделениями, логистических и десантных операциях. Филиппинские и американские военные впервые будут участвовать в учениях с боевой стрельбой в море.

Вместе с тем группа активистов собралась возле главного штаба Вооруженных сил Филиппин в Кесон-Сити, выступив против прибытия в республику тысяч американских военных, участвующих в маневрах. Подобная акция также состоялась около посольства США в Маниле. Активисты призвали прекратить маневры и сократить военное присутствие США на Филиппинах. Телеканал CNN Philippines сообщил в Twitter, что группа протестующих подожгла имитацию флага США.