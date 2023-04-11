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Калининградскую область усилили РСЗО и гаубицами

Калининградскую область усилили реактивными системами залпового огня (РСЗО), 152-миллиметровыми гаубицами и самоходными противотанковыми комплексами. Вооружение получил новый артиллерийский полк, формирование которого завершилось в регионе. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщают «Известия».

Калининградскую область усилили РСЗО и гаубицами
© РИА Новости

По информации издания, новый полк вошел в состав 18-й гвардейской мотострелковой дивизии. В задачи соединения входит борьба с наземными и надводными угрозами.

Военный историк Дмитрий Болтенков напомнил, что Калининградская область граничит с Польшей и Литвой, а также имеет большой участок побережья.

«Артиллерийский полк, сформированный в 18-й дивизии, должен уметь стрелять по всему, что движется, хоть на суше, хоть на море. Стрельба по морским целям имеет свою специфику. Они могут находиться за горизонтом, в движении. Для обучения необходимо широкое применение беспилотников, вертолетов, чтобы давать координаты целей, находящихся за горизонтом», — сказал эксперт.

В августе военный обозреватель «Известий» Антон Лавров заметил, что размещенные на аэродроме Чкаловск в Калининградской области три модернизированные самолета МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» позволяют нанести удар на расстояние до 2000 километров.

Тогда же министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что переброска в Калининградскую область российских истребителей МиГ-31И, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», не повлияет на военный баланс в Прибалтике.

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