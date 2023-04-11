Калининградскую область усилили РСЗО и гаубицами

«Артиллерийский полк, сформированный в 18-й дивизии, должен уметь стрелять по всему, что движется, хоть на суше, хоть на море. Стрельба по морским целям имеет свою специфику. Они могут находиться за горизонтом, в движении. Для обучения необходимо широкое применение беспилотников, вертолетов, чтобы давать координаты целей, находящихся за горизонтом», — сказал эксперт.