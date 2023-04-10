$79.50+0.1487.10+0.37

Украине предсказали тяжелую битву за Крым

16

Попытка украинских военных начать контрнаступление на Крым обойдется им очень дорого, предположил обозреватель Джон Псаропулос в статье для Al Jazeera.

Аналитик пояснил, что изучил большое количество спутниковых снимков Крыма. По его словам, на кадрах отчетливо видны мощные оборонительные сооружения, возведенные российскими военными на полуострове.

Эти укрепления, подчеркнул Псаропулос, позволят ВС РФ сдержать ВСУ как на северном, так и на южном направлениях.

По его оценке, попытки преодолеть линию обороны будут для ВСУ «трудными и кровавыми».

Кроме того, уточнил обозреватель, на полуострове построены новые военные базы и расширены старые.

Российские военные при устройстве укреплений опирались на опыт, полученный в ходе конфликта на Украине, резюмировал автор статьи.

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий