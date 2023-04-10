Украине предсказали тяжелую битву за Крым

Попытка украинских военных начать контрнаступление на Крым обойдется им очень дорого, предположил обозреватель Джон Псаропулос в статье для Al Jazeera.

Аналитик пояснил, что изучил большое количество спутниковых снимков Крыма. По его словам, на кадрах отчетливо видны мощные оборонительные сооружения, возведенные российскими военными на полуострове.

Эти укрепления, подчеркнул Псаропулос, позволят ВС РФ сдержать ВСУ как на северном, так и на южном направлениях.

По его оценке, попытки преодолеть линию обороны будут для ВСУ «трудными и кровавыми».

Кроме того, уточнил обозреватель, на полуострове построены новые военные базы и расширены старые.