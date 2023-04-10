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Самолеты в небе: что происходит на Тайване

Китай продолжает трехдневные военные учения вокруг Тайваня. ВС КНР отрабатывают вариант с установлением блокады острова. Об этом сообщает «Интерфакс».

В маневрах участвуют авианосец «Шаньдун» и другие корабли, силы ВВС, включая бомбардировщики Xian H-6, оснащенные боевыми ракетами, способными наносить высокоточные удары по противнику.

В понедельник тайваньские военные зафиксировали возле острова 59 самолетов ВВС и 11 кораблей ВМС НОАК.

Из-за масштабных учений на острове также замечена повышенная активность ВВС. С аэродромов взлетают истребители, а в портах наготове стоит флот Тайваня.

Кадры военной активности на острове – в галерее «Рамблера».

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