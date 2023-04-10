Штурмовики захватили в Артемовске американский БТР
Появилось видео с БТР М113 американского производства, захваченным российскими штурмовиками в Артемовске.
Соответственно, бронемашина обзавелась новыми опознавательными знаками - крупными символами Z на лобовой броне и боках.
Штатное вооружение, крупнокалиберный пулемет Браунинга на трофейном БТР отсутствует.
М113 - гусеничный бронетранспортер, выпускавшийся в США с 1960 по 2007 годы. Собрано более 88 тысяч машин, они используются более чем в 40 странах мира. По официальным данным, свыше 400 М113 переданы Украине.