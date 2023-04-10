Минобороны РФ кратно увеличило число подразделений ПВО вблизи зоны спецоперации

В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях развернули дополнительные комплексы противовоздушной обороны, а также приданные Воздушно-космическим силам средства войсковой ПВО.

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Они прикрывают территорию страны до максимально возможного рубежа досягаемости средств воздушного нападения противника. Все такие средства объединены в общую систему и находятся под единым руководством. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин.

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"В районах вблизи от зоны СВО увеличено в два раза число подразделений, оснащенных зенитными ракетными комплексами средней и большей дальности (С-400, С-300ПМ2, С-350 - производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" более чем в пять раз", - заявил он в интервью "Красной звезде".

Демин также отметил, что для обнаружения действующих с территории Украины воздушных целей дополнительно привлечены более 50 мобильных радиолокационных станций. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство в воздухе самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У.

Проводимая на Украине специальная военная операция поставила перед командованием ВКС России ряд новых задач. Их решение в том числе связано с кратным ростом интенсивности боевой подготовки частей и подразделений ПВО-ПРО.

"В течение 2022 года израсходовано в тысячу раз больше зенитных управляемых ракет, чем на мероприятиях боевой подготовки в 2021 году. Это напрямую влияет на уровень подготовленности специалистов и слаженности боевых расчетов ПВО", - заявил Демин.

По его словам, о реформах в войсках ПВО-ПРО пока говорить преждевременно. Но они, несомненно, планируются и будут реализованы, в том числе исходя из опыта СВО. Целью предстоящих изменений, отметил генерал, является развитие рода войск, направленное на совершенствование системы противовоздушной обороны страны.

Демин отдельно остановился на борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Он считает, что принципиальных различий в противодействии американским стратегическими дронам типа RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper или оперативно-тактическим турецким "Байрактарам-ТБ" в сравнении с пилотируемой авиацией почти нет. Об этом говорит уничтожение за весь период СВО более 100 поставленных Киеву "Байрактаров".

В то же время борьба с тактическими дронами, как правило, имеющими небольшие размеры, имеет свои особенности. "В связи с малой эффективной отражающей поверхностью тактических БПЛА вскрыть их полет штатными средствами радиолокационной разведки, стоящими на вооружении наших Вооруженных сил, достаточно проблематично, и это общемировая тенденция", - объяснил генерал.

Тем не менее эффективное средство их уничтожения нашлось. Демин отметил, что как раз для борьбы с воздушными целями такого класса в подразделения объединений ПВО в 2022 году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам РЛК-МЦ отечественного производства.

По словам командующего, такие комплексы уже занимаются прикрытием критически важных военных и государственных объектов, в том числе в зоне спецоперации. Они способны обнаружить тактические дроны на малых и предельно малых высотах на дальности до 20 километров.

Комплексы РЛК-МЦ выдают целеуказания огневым средствам ПВО, а также осуществляют радиоэлектронное подавление каналов управления и спутниковой радионавигации тактических беспилотников. В том числе за счет этого над охраняемым объектом создается своеобразный радиоэлектронный купол.

"В текущем году в войска противовоздушной и противоракетной обороны в рамках государственного оборонного заказа будет поставлено еще несколько таких образцов. А с 2024 года предприятия ОПК будут поставлять для нужд наших объединений ПВО до 20 комплексов ежегодно", - сообщил генерал.

Он не скрывал, что в связи с вступлением в НАТО нашего северного соседа российские военные изучают способы гарантированной нейтрализации потенциальных воздушных угроз с данного направления.