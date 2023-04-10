$79.50+0.1487.10+0.37
26 минут назад

В России раскрыли число сбитых с начала спецоперации на Украине «Байрактаров»

Lenta.ru

Министерство обороны России раскрыло число сбитых с начала специальной военной операции (СВО) на Украине турецких беспилотников Bayraktar. Как сообщил заместитель главнокомандующего Военно-Космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Демин, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более ста таких аппаратов, передает РИА Новости.

В РФ раскрыли число сбитых с начала спецоперации на Украине «Байрактаров»
Фото: MOD Russia / Globallookpress.comMOD Russia / Globallookpress.com

Офицер подчеркнул, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) и Bayraktar практически нет, в отличие от противодействия современной пилотируемой авиации.

«Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более ста из поставленных Украине "Байрактаров" за весь период СВО», — заключил Демин.

В октябре стало известно, что турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar, планирует оснащать свои дроны управляемыми ракетами «воздух-воздух».

Армия,Андрей Демин,Минобороны России,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий