Россия начала подготовку групп для уничтожения западных танков в зоне СВО

Российская армия начала готовить специальные группы для борьбы с западными танками, поставляемыми Киеву. Об этом заявил руководитель Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин, передает телеканал «Звезда».

Он рассказал, что задачу по созданию групп - истребителей танков поставил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

В главном управлении боевой подготовки (возглавляет генерал-полковник Иван Бувальцев) разработали методические рекомендации и специальную методику.

«Центр боевой подготовки претворяет данные мероприятия в жизнь», - сказал Арифулин.

Он добавил, что создание противотанковых групп является «большой государственной системной работой».

В свою очередь инструктор центра боевой подготовки ВС РФ рассказал, что его задача – «разобрать по косточкам» образцы западного вооружения на Украине.

«Куда лучше всего бить, вероятность поражения, где слабые места и уязвимые. И из какого оружия, в какой последовательности данные машины уничтожать», - отметил инструктор.

В задачи инструктора также входит штудирование интернета. Он должен найти видео, показывающее, где и каким оружием уничтожается данная техника.