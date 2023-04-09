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ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине

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Российская армия начала готовить специальные группы для борьбы с западными танками, поставляемыми Киеву. Об этом заявил руководитель Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин, передает телеканал «Звезда».

Россия начала подготовку групп для уничтожения западных танков в зоне СВО
© globallookpress.com

Он рассказал, что задачу по созданию групп - истребителей танков поставил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

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В главном управлении боевой подготовки (возглавляет генерал-полковник Иван Бувальцев) разработали методические рекомендации и специальную методику.

«Центр боевой подготовки претворяет данные мероприятия в жизнь», - сказал Арифулин.

Он добавил, что создание противотанковых групп является «большой государственной системной работой».

В свою очередь инструктор центра боевой подготовки ВС РФ рассказал, что его задача – «разобрать по косточкам» образцы западного вооружения на Украине.

«Куда лучше всего бить, вероятность поражения, где слабые места и уязвимые. И из какого оружия, в какой последовательности данные машины уничтожать», - отметил инструктор.

В задачи инструктора также входит штудирование интернета. Он должен найти видео, показывающее, где и каким оружием уничтожается данная техника.

В минувшем январе Пентагон анонсировал поставку Киеву 31 танка Abrams в экспортной версии (без секретных приборов и снаряжения). В марте сообщалось, что передача танков будет ускорена.

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