Россия начала подготовку групп для уничтожения западных танков в зоне СВО

ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
Российская армия начала готовить специальные группы для борьбы с западными танками, поставляемыми Киеву. Об этом заявил руководитель Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин, передает телеканал «Звезда».
Он рассказал, что задачу по созданию групп - истребителей танков поставил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
В главном управлении боевой подготовки (возглавляет генерал-полковник Иван Бувальцев) разработали методические рекомендации и специальную методику.
«Центр боевой подготовки претворяет данные мероприятия в жизнь», - сказал Арифулин.
Он добавил, что создание противотанковых групп является «большой государственной системной работой».
В свою очередь инструктор центра боевой подготовки ВС РФ рассказал, что его задача – «разобрать по косточкам» образцы западного вооружения на Украине.
«Куда лучше всего бить, вероятность поражения, где слабые места и уязвимые. И из какого оружия, в какой последовательности данные машины уничтожать», - отметил инструктор.
В задачи инструктора также входит штудирование интернета. Он должен найти видео, показывающее, где и каким оружием уничтожается данная техника.
В минувшем январе Пентагон анонсировал поставку Киеву 31 танка Abrams в экспортной версии (без секретных приборов и снаряжения). В марте сообщалось, что передача танков будет ускорена.