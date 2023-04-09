Украинского офицера разведки заочно арестовали в России

Офицера Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Гурко заочно арестовали в России за вербовку исполнителей международных актов терроризма в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное постановление.
«Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 части 2 УК РФ, как склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма — совершение вне пределов РФ взрыва (...) в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года», — говорится в постановлении суда.