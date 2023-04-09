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22 минуты назад

Украинского офицера разведки заочно арестовали в России

Lenta.ru

Офицера Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Гурко заочно арестовали в России за вербовку исполнителей международных актов терроризма в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное постановление.

Украинского офицера разведки заочно арестовали в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 части 2 УК РФ, как склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма — совершение вне пределов РФ взрыва (...) в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года», — говорится в постановлении суда.

Армия,Происшествия,Александр Гурко,
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