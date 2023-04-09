Украинского офицера разведки заочно арестовали в России

«Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 части 2 УК РФ, как склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма — совершение вне пределов РФ взрыва (...) в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года», — говорится в постановлении суда.