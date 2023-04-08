Германия закупит оборудование для защиты от БПЛА

Бундесвер планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Tagesspiegel.

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Источники газеты в кругах службы безопасности сообщили, что в последние месяцы над немецкими казармами, в том числе в местах, где украинские офицеры обучаются работе с оружием НАТО, были замечены подозрительные беспилотники.

По словам представителя министерства обороны ФРГ, ведомство не комментирует «любые инциденты, связанные с безопасностью». В настоящее время Вооруженные силы Германии используют для защиты от БПЛА оборудование HP-47.

Как заявило территориальное командование бундесвера, «по соображениям военной безопасности» точные данные о количестве оборудования для подавления сигналов БПЛА и местах их расположения не разглашаются.