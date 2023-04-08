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Стало известно о планах Германии закупить оборудование для защиты от БПЛА

Бундесвер планирует закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Tagesspiegel.

Германия закупит оборудование для защиты от БПЛА
© Unsplash

Источники газеты в кругах службы безопасности сообщили, что в последние месяцы над немецкими казармами, в том числе в местах, где украинские офицеры обучаются работе с оружием НАТО, были замечены подозрительные беспилотники.

По словам представителя министерства обороны ФРГ, ведомство не комментирует «любые инциденты, связанные с безопасностью». В настоящее время Вооруженные силы Германии используют для защиты от БПЛА оборудование HP-47.

Как заявило территориальное командование бундесвера, «по соображениям военной безопасности» точные данные о количестве оборудования для подавления сигналов БПЛА и местах их расположения не разглашаются.

Ранее стало известно, что бундесвер потратил все бюджетные средства, которые были выделены на закупку частей для военной техники в 2023 году. По данным Business Insider, бюджет бундесвера в текущем году составил 51 миллиард евро, из них почти пять миллиардов евро были выделены на закупку запчастей для военной техники. Как уточняется, деньги были потрачены на крупногабаритную технику, обмундирование и боеприпасы.

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