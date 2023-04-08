Кадыров: контрнаступление ВСУ будет на руку России "по всем пунктам"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не понимает, почему все переживают из-за заявлений Киева о подготовке к контрнаступлению.
"Лично я только за, если они такое сделают. Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укрепленные", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, тактика боев у российских военных отшлифована, благодаря оборонной позиции они смогут использовать меньше ресурсов, в то время как приемы и маневры украинской армии угадываемы.
Кадыров высказал мнение, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет на руку России по всем пунктам.
"Ну и как вишенка на торте - трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками", - добавил глава Чечни.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на этой неделе заявил, что ВСУ смогут захватить Крым за пять-семь месяцев. В СМИ связали выступление Подоляка с предстоящим контрнаступлением вооруженных сил Украины.