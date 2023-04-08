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9 минут назад

Кадыров: контрнаступление ВСУ будет на руку России "по всем пунктам"

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не понимает, почему все переживают из-за заявлений Киева о подготовке к контрнаступлению.

Кадыров: контрнаступление ВСУ будет на руку России "по всем пунктам"
Фото: Телеграм-канал «Kadyrov_95»Телеграм-канал «Kadyrov_95»

"Лично я только за, если они такое сделают. Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укрепленные", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, тактика боев у российских военных отшлифована, благодаря оборонной позиции они смогут использовать меньше ресурсов, в то время как приемы и маневры украинской армии угадываемы.

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Кадыров высказал мнение, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет на руку России по всем пунктам.

"Ну и как вишенка на торте - трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками", - добавил глава Чечни.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на этой неделе заявил, что ВСУ смогут захватить Крым за пять-семь месяцев. В СМИ связали выступление Подоляка с предстоящим контрнаступлением вооруженных сил Украины.

Армия,Михаил Подоляк,Рамзан Кадыров,
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