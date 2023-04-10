ПВО РФ отработает защиту северо-западной границы в связи с расширением НАТО

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе страны в связи с вступлением Финляндии в НАТО , сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель генерал-лейтенант Андрей Демин . Он также напомнил и о том, что Швеция готовится вступить в альянс.

"В этих условиях отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз", - приводит РИА Новости слова Демина.

4 февраля Финляндия официально стала членом НАТО. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что с этих пор на республику распространяется 5-я статья Вашингтонского договора. При этом финский публицист Йохан Бекман указал, что финнам не дали права выбора в вопросе вступления страны в НАТО. В свою очередь, журналист Брэдли Девлин призвал финнов осознать, что они будут вынуждены теперь участвовать в войнах НАТО.