$79.50+0.1487.10+0.37

ПВО России отработает защиту северо-западной границы в связи с расширением НАТО

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе страны в связи с вступлением Финляндии в НАТО, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель генерал-лейтенант Андрей Демин. Он также напомнил и о том, что Швеция готовится вступить в альянс.

ПВО РФ отработает защиту северо-западной границы в связи с расширением НАТО
© Министерство обороны РФ

"В этих условиях отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз", - приводит РИА Новости слова Демина.

4 февраля Финляндия официально стала членом НАТО. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что с этих пор на республику распространяется 5-я статья Вашингтонского договора. При этом финский публицист Йохан Бекман указал, что финнам не дали права выбора в вопросе вступления страны в НАТО. В свою очередь, журналист Брэдли Девлин призвал финнов осознать, что они будут вынуждены теперь участвовать в войнах НАТО.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий