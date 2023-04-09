Сирены воздушной тревоги слышны над Голанами

Сирены воздушной тревоги прозвучали в ночь на воскресенье над Голанскими высотами. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

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В субботу вещающий из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) телеканал Al-Hadath передал, что с территории Сирии в направлении Голанских высот, расположенных на границе сирийской провинции Эль-Кунейтра, были выпущены три ракеты. Согласно его данным, две из них упали на территории Иордании, одна - на Голанах.