Сирены воздушной тревоги слышны над Голанами

Сирены воздушной тревоги прозвучали в ночь на воскресенье над Голанскими высотами. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.
Подробности не приводятся.
В субботу вещающий из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) телеканал Al-Hadath передал, что с территории Сирии в направлении Голанских высот, расположенных на границе сирийской провинции Эль-Кунейтра, были выпущены три ракеты. Согласно его данным, две из них упали на территории Иордании, одна - на Голанах.
Голанские высоты являются спорной территорией, разделенной в настоящий момент на три части - подконтрольную сирийским властям, оккупированную Израилем и являющуюся местом дислокации Сил ООН по наблюдению за разъединением (участок протяженностью более 75 км и шириной от 200 метров до 10 км). По обеим сторонам от зоны разъединения находятся районы ограничения, в которых Израиль и Сирия должны придерживаться установленного лимита численности военных и вооружений.