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2 часа назад

Бывшая сотрудница НАТО обвинила Столтенберга в отсутствии долгосрочного планирования

Газета.Ruиещё 1

Бывшая высокопоставленная сотрудница НАТО Стефани Бабст заявила, что у генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга нет долгосрочной стратегии деятельности организации. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на книгу Бабст Sehenden Auges, которую планируют опубликовать в мае. В ней она утверждает, что Столтенберг, а также британский главный маршал авиации Стюарт Пич, с 2018 по 2021 год возглавлявший Военный комитет НАТО, практически не интересовались исследовательскими проектами в области стратегического глобального планирования. По мнению Бабст, высказывания о "смерти мозга" НАТО, сделанные в 2019 году президентом Франции Эммануэлем Макроном, имели под собой основания. Экс-сотрудница альянса подчеркивает, что руководство НАТО уделяет много времени второстепенным темам, а реальные результаты работы блока "зачастую очень скудны". Она считает, что Североатлантическому альянсу свойственна "узость взглядов". Из-за этого НАТО приходится экстренно реагировать на появляющиеся вызовы вместо того, чтобы заранее все просчитать. Ранее Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран членов Североатлантического альянса согласились начать разработку стратегической многолетней программы по поддержке Украины.

Бывшая сотрудница НАТО обвинила Столтенберга в отсутствии долгосрочного планирования
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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