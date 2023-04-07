В США упростили требования к весу кандидатов в пилоты из-за кризиса ожирения в армии

По данным издания, кандидатам мужского пола теперь разрешено иметь до 26% жира в организме, хотя раньше требовали не более 20%. Женщинам-новобранцам разрешено иметь до 36% жира, в прошлые года максимум составлял 28%.

Американские ВВС упростили требования, чтобы открыть возможность для отбора более широкого круга молодых людей для службы, так как в марте 2023 года стало известно, что, вероятно, в этом году снизится число кандидатов, пригодных для службы. Несмотря на это, от новобранцев по-прежнему ожидают соответствия стандартам физической подготовки. Предполагается, что кандидатов с большим процентом жира смогут привести в лучшую форму за время подготовки.