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29 минут назад

ВВС США упростили требования к весу кандидатов в пилоты из-за кризиса ожирения в армии

Газета.Ru

Американские Военно-воздушные силы (ВВС) разрешили новобранцам иметь более высокий процент жировых отложений из-за приближающегося кризиса ожирения среди молодежи, сообщает Fox News.

В США упростили требования к весу кандидатов в пилоты из-за кризиса ожирения в армии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, кандидатам мужского пола теперь разрешено иметь до 26% жира в организме, хотя раньше требовали не более 20%. Женщинам-новобранцам разрешено иметь до 36% жира, в прошлые года максимум составлял 28%.

Американские ВВС упростили требования, чтобы открыть возможность для отбора более широкого круга молодых людей для службы, так как в марте 2023 года стало известно, что, вероятно, в этом году снизится число кандидатов, пригодных для службы. Несмотря на это, от новобранцев по-прежнему ожидают соответствия стандартам физической подготовки. Предполагается, что кандидатов с большим процентом жира смогут привести в лучшую форму за время подготовки.

Сотрудники ВВС считают, что изменение требований поможет привлекать в месяц до 100 новобранцев, которые раньше не смогли бы пройти отбор.

Армия,
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