Россия нанесла удары по резервам ВСУ в Краматорске и Славянске

В ночь на 7 апреля вооруженные силы РФ нанесли удары по военным объектам в Краматорске и Славянске.

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Эти города стали перевалочными базами для концентрации резервов ВСУ, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на ряд источников. Личный состав, боеприпасы и техника украинской армии прибывают сюда и затем направляются в качестве подкреплений в Артемовск, Авдеевку на другие участки фронта.

Часть сил и средств аккумулируется для участия в анонсированном весеннем контрнаступлении ВСУ.