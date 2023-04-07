Россия нанесла удары по резервам ВСУ в Краматорске и Славянске
В ночь на 7 апреля вооруженные силы РФ нанесли удары по военным объектам в Краматорске и Славянске.
Эти города стали перевалочными базами для концентрации резервов ВСУ, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на ряд источников. Личный состав, боеприпасы и техника украинской армии прибывают сюда и затем направляются в качестве подкреплений в Артемовск, Авдеевку на другие участки фронта.
Часть сил и средств аккумулируется для участия в анонсированном весеннем контрнаступлении ВСУ.
Удары по резервам не только снижают боевые способности украинских частей, но и оказывают значительный деморализующий эффект, подрывая боевой дух подразделений, ожидающих своей очереди в многочисленные "мясорубки", организованные российскими войсками на фронте.