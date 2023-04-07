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Россия нанесла удары по резервам ВСУ в Краматорске и Славянске

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В ночь на 7 апреля вооруженные силы РФ нанесли удары по военным объектам в Краматорске и Славянске.

Россия нанесла удары по резервам ВСУ в Краматорске и Славянске
© Российская Газета

Эти города стали перевалочными базами для концентрации резервов ВСУ, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на ряд источников. Личный состав, боеприпасы и техника украинской армии прибывают сюда и затем направляются в качестве подкреплений в Артемовск, Авдеевку на другие участки фронта.

Часть сил и средств аккумулируется для участия в анонсированном весеннем контрнаступлении ВСУ.

Удары по резервам не только снижают боевые способности украинских частей, но и оказывают значительный деморализующий эффект, подрывая боевой дух подразделений, ожидающих своей очереди в многочисленные "мясорубки", организованные российскими войсками на фронте.

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