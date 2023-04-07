Al Mayadeen: Исход конфликта России и Украины определит судьбу человечества

Россия доказала, что созданный Западом мировой порядок уязвим и по итогам конфликта на Украине может претерпеть большие изменения. Такое мнение выразила обозреватель Al Mayadeen Бусейна Шаабан, передает РИА Новости.

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Журналистка считает, что исход военного конфликта России и Украины «определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия». Россия из-за разрыва отношений практически со всеми западными странами укрепила сотрудничество с Китаем, Ираном и Индией и получила от этого свои плюсы, подчеркнула она.

«Страны-члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель», — указала Шаабан.

Она отметила, что российская экономика не рухнула под давлением западных ограничений, а политика санкций лишь подтолкнула другие страны перейти на схемы расчетов в национальных валютах, чтобы США не могли ими манипулировать. Санкции в итоге нанесли больший вред самим западным странам, чем России, считает обозреватель. Шаабан добавила, что подобные глобальные изменения будут способствовать построению «нового порядка».

«Запад попал в тиски пресловутого современного либерализма. Мир сегодня пытается спастись от его гнетущего влияния», — написала журналистка.