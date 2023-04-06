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1 час назад

Финляндия закупит у Израиля систему ПВО «Праща Давида»

Мария Иванова

Финляндия закупит израильскую систему противоракетной обороны большой дальности David's Sling («Праща Давида»). Об этом сообщается на сайте финского Минобороны.

The Times of Israel подчеркивает, что это первый случай продажи «Пращи Давида» за рубеж. Ранее поставку системы также запрашивала Украина.

Эту систему Финляндии поставит компания Rafael Advanced Defense Systems. Сумма сделки составит около 316 миллионов евро.

«Это приобретение создаст новые возможности для Сил обороны Финляндии по перехвату целей на большой высоте. Мы продолжаем амбициозное и долгосрочное развитие обороноспособности Финляндии в новых условиях безопасности», — заявил министр обороны страны Антти Кайкконен.

«Праща Давида» — система ПВО большой дальности, совместно разработанная Израилем и США. Для продажи системы Финляндии потребуется разрешение правительства Соединенных Штатов.

Система способна перехватывать ракеты на расстоянии от 40 до 300 километров.

Финляндия анонсировала закупку «Пращи Давида» на следующий день после официального вступления в НАТО.

Украина запросила у Израиля «Пращу Давида»

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Из-за этого сухопутная граница РФ с НАТО выросла в два раза - на 1270 километров.

Армия,Видео,Антти Кайкконен,НАТО,
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