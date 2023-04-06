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46 минут назад

В США рекомендовали уничтожить российский «Солнцепек» до его применения

Lenta.ru

Российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) следует обнаружить и обезвредить до ее применения. Об этом пишет Newsweek.

В США рекомендовали уничтожить российский «Солнцепек» до его применения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американское издание приводит комментарий оборонного эксперта Дэвида Хэмблинга, который рекомендует противнику уничтожить ТОС до ее использования.

«Единственный эффективный способ противостоять ей — идентифицировать, определить местонахождение и обезвредить ее пусковые установки до того, как их можно будет привести в действие», — уверяет специалист.

Эксперт из США признал высокую эффективность «Солнцепеков», которые, по его оценке, являются одной из приоритетных систем в российской армии.

В апреле эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко заявил, что «Солнцепеки», переданные Воздушно-десантным войскам (ВДВ) России, резко усилят боевые возможности последних, в частности, в зоне специальной военной операции.

О том, что ВДВ РФ впервые получили системы «Солнцепек», сообщили в марте в Минобороны.

Армия,Олег Желтоножко,
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