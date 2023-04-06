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В России выступили за создание базы данных ДНК участников СВО

В России выступили за создание базы данных участников специальной военной операции (СВО). Инициатива принадлежит руководителю Рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам специальной военной операции (СВО) Юлии Белеховой, передает Telegram-канал СПЧ.

В СПЧ предложили создать базу данных ДНК участников спецоперации
© РИА Новости

Она сочла необходимым проводить забор биоматериала и создать банк данных. Белехова подчеркнула, что это «необходимый момент». Его изначально упустили, добавила она.

Белехова также указала на ведение работы в России над вопросами размещения солдат в госпиталях с учетом места проживания родственников и финансовой поддержки семей бойцов. По ее словам, вопрос прорабатывается группой СПЧ совместно с Минздравом и Минобороны.

Ранее Совфедом был одобрен закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса.

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