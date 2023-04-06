В СПЧ предложили создать базу данных ДНК участников спецоперации

Она сочла необходимым проводить забор биоматериала и создать банк данных. Белехова подчеркнула, что это «необходимый момент». Его изначально упустили, добавила она.

Белехова также указала на ведение работы в России над вопросами размещения солдат в госпиталях с учетом места проживания родственников и финансовой поддержки семей бойцов. По ее словам, вопрос прорабатывается группой СПЧ совместно с Минздравом и Минобороны.