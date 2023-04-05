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1 минуту назад

Зеленский прокомментировал возможный вывод ВСУ из Артемовска

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном выводе украинских войск из города Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский прокомментировал возможный вывод ВСУ из Артемовска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы государства, сейчас самая тяжелая ситуация складывается именно в Артемовске. Обстановку в городе он назвал «очень-очень сложной». Он подчеркнул, что в случае угрозы потери военнослужащих из-за возможного окружения будут приняты «правильные решения». Президент добавил, что сейчас самое главное — сохранить военных.

«И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте», — отметил Зеленский.

Напомним, на днях основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что юридически российские бойцы уже взяли под свой контроль город Артемовск. Еще 2 апреля над городской администрацией подняли флаг России и ЧВК. При этом он отметил, что украинские войска сосредоточены в западных районах.

Армия,Евгений Пригожин,Владимир Зеленский,
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