Зеленский прокомментировал возможный вывод ВСУ из Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном выводе украинских войск из города Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, сейчас самая тяжелая ситуация складывается именно в Артемовске. Обстановку в городе он назвал «очень-очень сложной». Он подчеркнул, что в случае угрозы потери военнослужащих из-за возможного окружения будут приняты «правильные решения». Президент добавил, что сейчас самое главное — сохранить военных.
«И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте», — отметил Зеленский.
Напомним, на днях основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что юридически российские бойцы уже взяли под свой контроль город Артемовск. Еще 2 апреля над городской администрацией подняли флаг России и ЧВК. При этом он отметил, что украинские войска сосредоточены в западных районах.