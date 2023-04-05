Зеленский прокомментировал возможный вывод ВСУ из Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном выводе украинских войск из города Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, сейчас самая тяжелая ситуация складывается именно в Артемовске. Обстановку в городе он назвал «очень-очень сложной». Он подчеркнул, что в случае угрозы потери военнослужащих из-за возможного окружения будут приняты «правильные решения». Президент добавил, что сейчас самое главное — сохранить военных.

«И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте», — отметил Зеленский.