В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

Чат-бот по вопросам военной службы по контракту заработал в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Виртуальный помощник... в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей», — говорится в сообщении.

Также для горожан работает горячая линия по телефону: 117.