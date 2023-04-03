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53 минуты назад

Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая

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Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как уточняется, генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. Кроме того, с сегодняшнего дня открывается аккредитация журналистов на освещение праздничных мероприятий.

— Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Аккредитация проводится только на официальном сайте Кремля. Она завершится 12 апреля в 12:00 по московскому времени, сообщает сайт Кремля.

22 марта министр обороны Сергей Шойгу заявил, что участие в параде Победы на Красной площади в этом году примут свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. В этом году военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Армия,Сергей Шойгу,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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