Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая

22 марта министр обороны Сергей Шойгу заявил, что участие в параде Победы на Красной площади в этом году примут свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. В этом году военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.