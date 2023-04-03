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17 минут назад

Поднятие флага России над администрацией Артемовска попало на видео

Lenta.ru

Видео поднятия флагов России и ЧВК «Вагнер» над администрацией Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) в ночь со 2 на 3 апреля опубликовал военный корреспондент Александр Симонов в Telegram.

На кадрах, снятых при помощи камеры ночного видения, «вагнера» взбираются на здание и устанавливают два флага.

Ранее о поднятии российского знамени над администрацией города сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, на триколор нанесли надпись «[военному корреспонденту] Владлену Татарскому добрая память».

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Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб накануне, при взрыве в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер.

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