Бывший американский наемник Джон Макинтайр сообщил, что украинские военные продают полученное от США оружие преступникам.
"Схема такая: как только оружие приходит на Украину, поставщик делает об этом отметку. Потом, по идее, оно должно распределяться по подразделениям", — заявил он в интервью Первому каналу
В процессе, по словам американца, оружие теряется, а спустя время оказывается в руках преступниках. Он добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины благодаря такой перепродаже могут позволить себе дорогие автомобили.
Ранее журналист Мариам Шах для гонконгской газеты South China Morning Post сообщила, что вооружение, поставляемое Западом Украине, попадет на черные рынки и далее в нестабильные регионы.