На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы

На украинском оборонном заводе «Маяк» заявили, что начали производство новых осколочных боеприпасов для беспилотников ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение представителей завода в соцсетях.
Завод декларировал производство двух новых боеприпасов ОБП-23.
Первый весит 1 килограмм, гарантированная зона поражения составляет 11 метров.
Второй - весом 0,5 кг с зоной поражения радиусом 4,5 метра.
Ранее в администрации Зеленского заявили, что Киев не в состоянии производить минометы из-за плачевного состояния военно-промышленного комплекса.