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50 минут назад

AirForceTimes: ЗРК С-300 обманули американских пилотов F-35 на границе России

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Российские ЗРК С-300 обманули пилотов американских стелс-истребителей F-35, которых отправили патрулировать воздушное пространство у границы России.

AirForceTimes: российские ЗРК С-300 обманывают пилотов истребителей F-35 ВВС CША
Фото: RT на русскомRT на русском

По данным AirForceTimes, самолёт не всегда способен идентифицировать объекты вокруг себя, так как у комплексов ПВО есть цифровые способы избегания обнаружения.

«Мы видели SA-20 (так в НАТО называют С-300. — RT), мы знали, что это SA-20, но мой истребитель не мог его идентифицировать», — заявил полковник Крейг Андрле, командир 388-го истребительного крыла ВВС США.

Ещё один американский военнослужащий, полковник Брэд Башор, акцентировал внимание на том, что пилоты F-35 во время патрулирований не сталкивались с провокациями со стороны России или Белоруссии.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в американском Министерстве обороны сообщало, что США потеряли часть разведывательных возможностей в Чёрном море после крушения дрона.

Вместе с этим Пентагон обещает продолжать полёты беспилотников там, где понадобится собирать разведывательную информацию.

Армия,НАТО,Пентагон,
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