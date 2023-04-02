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39 минут назад

Политолог назвал двух главных претендентов на пост генсека НАТО

Ura.Ru

После ухода с поста генсека НАТО Йенса Столтенберга за кресло могут побороться глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Такое мнение высказал военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Названы два главных претендента на пост генсека НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Если выберут эстонского премьера Кайю Каллас, весь мир будет хохотать. Кандидатку из Канады (вице-премьер Христя Фриланд — прим. ред.), по моему мнению, тоже навряд ли поставят на эту должность. Так что основное противостояние будет между фон дер Ляйен и Уоллесом», — сказал Михайлов телетелеканалу 360.

По его словам, у фон дер Ляйен недостаточно профессионального опыта для должности генсека альянса. Он напомнил, что она была министром обороны Германии, но она не закупала вооружение и делала поблажки военным, из-за чего армия была не готова к защите от внешней агрессии. Михайлов заявил, что Уоллес тоже не обладает должным профессионализмом, но он мужчина, поэтому ему лучше возглавить НАТО.

Столтенберг ранее заявлял о своих планах уволиться осенью. Одним из возможных кандидатов называли министра обороны Британии. Газета The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что Уоллесу нужно увеличить расходы на оборону страны, иначе он не сможет претендовать на пост в НАТО. Издание Politico отмечало, что претендовать на пост генсека НАТО также могут экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и экс-лидер Литвы Даля Грибаускайте.

Страны НАТО пригрозили России «карательными мерами»

Армия,Христя Фриланд,Бен Уоллес,Йенс Столтенберг,Даля Грибаускайте,Евгений Михайлов,НАТО,Еврокомиссия,Телеканал "360° Подмосковье",
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