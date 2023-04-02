Названы два главных претендента на пост генсека НАТО

После ухода с поста генсека НАТО Йенса Столтенберга за кресло могут побороться глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Такое мнение высказал военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

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«Если выберут эстонского премьера Кайю Каллас, весь мир будет хохотать. Кандидатку из Канады (вице-премьер Христя Фриланд — прим. ред.), по моему мнению, тоже навряд ли поставят на эту должность. Так что основное противостояние будет между фон дер Ляйен и Уоллесом», — сказал Михайлов телетелеканалу 360.

По его словам, у фон дер Ляйен недостаточно профессионального опыта для должности генсека альянса. Он напомнил, что она была министром обороны Германии, но она не закупала вооружение и делала поблажки военным, из-за чего армия была не готова к защите от внешней агрессии. Михайлов заявил, что Уоллес тоже не обладает должным профессионализмом, но он мужчина, поэтому ему лучше возглавить НАТО.