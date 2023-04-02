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Сирийская провинция Хомс подверглась израильской ракетной атаке

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Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Израиль атаковал ракетами Сирию
© ТАСС

Нападение произошло в провинции Хомс. Утверждается, что зенитчикам удалось перехватить несколько ракет, выпущенных по военным объектам. В результате обстрела ранения получили четверо военнослужащих.

31 марта сообщалось, что в результате ракетного удара Израиля по окрестностям Дамаска погиб офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР), служивший в Сирии военным советником.

22 марта израильские самолеты нанесли ракетный удар вблизи международного аэропорта Алеппо. В результате воздушная гавань сирийской северной столицы понесла материальный ущерб,

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с момента провозглашения еврейским государством независимости в 1948 году.

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