$76.45+0.1482.39-0.75
41 минуту назад

В США назвали условие для отступления ВСУ из Донбасса и Запорожья

Lenta.ruиещё 4

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над рядом регионов Украины после разгрома в Артемовске. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom США в отставке Скотт Риттер.

В США назвали условие для отступления ВСУ из Донбасса и Запорожья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского предупредили о такой перспективе, вследствие чего он так упорно держится за Бахмут (украинское название Артемовска).

«Если ВСУ отступят и город падет, российская армия очень быстро начнет наступать и займет весь Донбасс, после чего продвинется в Запорожье и Херсон», — спрогнозировал экс-разведчик.

Армия,Скотт Риттер,Владимир Зеленский,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий