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22 минуты назад

"Танкисты ЮВО": В зону СВО оправят уникальные российские танки "Черный орел"

Российская Газетаиещё 1

В зону СВО во второй половине апреля должны поступить уникальные российские танки "Черный орел". Об этом сообщает Telegram-канал "Танкисты ЮВО".

«Танкисты ЮВО»: в зону СВО отправят танки «Черный орел»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Модель "Черный орел" представляет собой модификацию танка Т-80У. Этот проект был разработан Омским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Первый опытный образец представили в 1997 году.

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Известно, что корпус у "Черного орла" по сравнению с базовым вариантом был удлинен. Его разделили на три герметичных отсека, изолированных друг от друга вертикальными бронированными листами.

У башни танка усилили броню и увеличили угол наклона бронелистов, что существенно повысило защищенность экипажа.

Прежнюю 125-мм пушку заменили на более мощное на 152 мм орудие. С ним спарили 7,62-мм пулемет и дистанционную зенитную установку с 12,7-мм пулеметом "Корд".

Кроме того, 48-тонный танк оснастили новым газотурбинным двигателем мощностью более 1500 лошадиных сил. Удельная мощность боевой машины превысила 30 л. с./т.

А это значит, что по динамическим характеристикам "Черный орел" значительно превзошел западные танки третьего поколения.

По официальным данным, в серию "Черный орел" так и не был запущен.

Армия,Омсктрансмаш,
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