Военкор Котенок: Шойгу отправил генерала Лапина в зону СВО

Начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин и командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский командированы в зону специальной военной операции по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
"30 марта Теплинский был отозван министром обороны из отпуска и командирован на фронт, не проведя в штабе ВДВ и полных суток", - написал Котенок.
По его данным, вместе с Теплинским этим же самолетом в Ростов-на-Дону вылетел и Лапин.
10 января сообщалось, что Лапин назначен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск. В 2017 году он был назначен командующим войсками Центрального военного округа и до конца октября 2022 года руководил группировкой российских войск "Центр" в спецоперации на Украине.
Ранее деятельность Лапина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, после чего появились противоречивые сообщения как об уходе, так и об "отпуске" генерала.