$76.45+0.1482.39-0.75
28 минут назад

Военкор Котенок: Шойгу отправил генерала Лапина и командующего ВДВ в зону СВО

Газета.Ruиещё 1

Начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин и командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский командированы в зону специальной военной операции по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Военкор Котенок: Шойгу отправил генерала Лапина в зону СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"30 марта Теплинский был отозван министром обороны из отпуска и командирован на фронт, не проведя в штабе ВДВ и полных суток", - написал Котенок.

По его данным, вместе с Теплинским этим же самолетом в Ростов-на-Дону вылетел и Лапин.

10 января сообщалось, что Лапин назначен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск. В 2017 году он был назначен командующим войсками Центрального военного округа и до конца октября 2022 года руководил группировкой российских войск "Центр" в спецоперации на Украине.

Ранее деятельность Лапина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, после чего появились противоречивые сообщения как об уходе, так и об "отпуске" генерала.

Армия,Юрий Котенок,Михаил Теплинский,Александр Лапин,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий