Военкор Котенок: Шойгу отправил генерала Лапина в зону СВО

Начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин и командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский командированы в зону специальной военной операции по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

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"30 марта Теплинский был отозван министром обороны из отпуска и командирован на фронт, не проведя в штабе ВДВ и полных суток", - написал Котенок.

По его данным, вместе с Теплинским этим же самолетом в Ростов-на-Дону вылетел и Лапин.

10 января сообщалось, что Лапин назначен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск. В 2017 году он был назначен командующим войсками Центрального военного округа и до конца октября 2022 года руководил группировкой российских войск "Центр" в спецоперации на Украине.